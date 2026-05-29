メン・スンジが“芸人引退”を宣言した。彼女は5月28日に自身のSNSを更新し、「芸人は今から引退！」という言葉で始まる長文を投稿した。【写真】メン・スンジの“メロン”のような胸部これまでの活動を振り返り、公募採用から2年間は公開コメディに出演して新人賞も獲得し、MBCやSBSの様々なバラエティ番組で楽しく活動してきたと回想。しかし、その後は10年以上もお笑いの舞台から離れており、今後もその予定がないことから、「