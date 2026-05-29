IZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、日本を満喫した。5月28日、クォン・ウンビの個人YouTubeチャンネルには、授賞式に出席するため日本・東京を訪れたクォン・ウンビの姿が公開された。【写真】クォン・ウンビ、“変装なし”で東京ディズニーシーにウンビは動画の概要欄で、「こんにちは、クォン・ウンビです！ 今回の日本旅行はASEA授賞式のスケジュールに合わせて、スタッフたちと一緒に2日間、服のボタンが閉まらなくなるほど食