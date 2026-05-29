【モデルプレス＝2026/05/29】Snow Manの阿部亮平が29日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）を欠席。同局系アナウンサーの水卜麻美が理由を説明した。【写真】スノメンバー、絵になるイギリス降臨ショット◆阿部亮平「ZIP！」欠席同番組の金曜パーソナリティーを務める阿部について、水卜アナは「今日、阿部さんはSnow Manのグループ活動のため『ZIP！』はお休みです」と報告。「クラスの人気者が欠席