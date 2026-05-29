【雷電将軍 一心浄土Ver.】 2027年9月 発売予定 価格：45,650円 海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「雷電将軍 一心浄土Ver.」を2027年9月に発売する。価格は45,650円。 本商品はオープンワールドRPG「原神」より稲妻の統治者「雷電将軍」を1/7スケールフィギュア化したもの。元素爆発「奥義・夢想真言」の「夢想の一太刀」を引き抜く瞬間