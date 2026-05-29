【大映30cmシリーズ バルゴンリニューアルVer.】 8月発売予定 価格：33,000円 ※少年リック限定商品 エクスプラスは通販サイト「少年リック」において、フィギュア「大映30cmシリーズ バルゴンリニューアルVer.」を8月に発売する。価格は30,800円。 「バルゴン」は1966年の映画「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」に登場する怪獣。ニュ