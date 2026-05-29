今日29日は発達中の低気圧の影響で、東北地方では鉄道に影響がでるほどの強い風が吹いています。夕方にかけて宮城県を中心に強い風に警戒をしてください。さらに南海上では台風6号が北上中で、本州に近づきやすい予想に変わってきています。来週は台風の動きにも注意が必要です。29日夕方にかけて注意・警戒29日(金)は北海道付近で低気圧が発達中のため、東北地方で風が強く吹いています。午前11時までの最大瞬間風速は、青森県