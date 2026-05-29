この先2週間は、台風6号や前線の影響で、雨の降る日が多くなりそうです。特に週明けは沖縄や奄美で大雨や高波に警戒が必要となるでしょう。一方、全国的に気温は平年を上回る所が多く、関東から九州は厳しい暑さが続くでしょう。台風6号と前線の影響来週前半は雨のエリア拡大5月30日(土)〜6月5日(金)は、前線と台風第6号の影響で、雨の日が多い1週間となるでしょう。特に6月1日(月)〜2日(火)は、台風6号の影響で沖縄・奄美で大荒