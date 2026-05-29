来週開会する岐阜県の美濃加茂市議会に、議員の定数を大幅に減らす条例改正案が提出されることがわかりました。 【写真を見る】【独自】議員定数4割削減16→10人 条例改正案提出へ 若手議員らが方針固める 岐阜･美濃加茂市議会 美濃加茂市では藤井浩人市長がことし1月の市長選の公約で、市議を16人から10人へと4割近く削減し、議員1人あたりの報酬と政務活動費を引き上げる議会改革案を打ち出しましたが、「多様な声を拾えなくな