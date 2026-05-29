28日夕方、名古屋市昭和区で住宅が全焼した火事で、この家に住む57歳の男が放火の疑いで逮捕されました。逮捕された昭和区御器所4丁目の無職・中久保隆容疑者は、28日午後6時ごろ、自宅に火をつけ全焼させた非現住建造物等放火の疑いが持たれています。火は5時間余りで消し止められましたが、隣の住宅にも延焼し、住人の20代の男性が煙を吸うなどして軽いケガをしました。中久保容疑者は火事の発生からおよそ50分後に交番