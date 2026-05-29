中東情勢の緊迫による学校給食への影響について、東海テレビが東海3県の自治体に行ったアンケートで、4割以上が既に影響が出ていると回答しました。先月から今月にかけて、愛知・岐阜・三重125の自治体に行ったアンケートで、「中東情勢が給食の運営に影響しているか」の質問に対し、およそ45％にあたる56の市と町が「影響がある」と答えました。具体的には、使い捨ての手袋やビニール袋などの調達が難し