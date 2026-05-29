２８日、ダール氏（左）と握手を交わす王毅氏。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）【新華社ニューヨーク5月29日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、米ニューヨークでパキスタンのダール副首相兼外相と会談した。