ハイラックスをフルモデルチェンジトヨタは5月28日、ピックアップトラックの『トヨタ・ハイラックス』をフルモデルチェンジして発売した。【画像】『サイバー・スモウ』に進化したヘビーデューティ・ピックアップ、新型『トヨタ・ハイラックス』を見る全42枚1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売されてきたハイラックスは、その高い品質・耐久性・信頼性で人々の暮らしと仕事を支え続けてきた貨客車である。トヨタ