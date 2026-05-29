100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが28日、自身のXを更新し、布面積が少な目の水着姿の無加工動画を投稿した。【動画】バスト100cmの黒ビキニ！公開された三橋くんの無加工動画先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「無加工動画」と黒い水着姿ではしゃぐ動画を投稿。大胆ボディが丸見えな姿を見ることができる。これにネット上では「三橋くん、たまらん」「プールではしゃぐ三橋くん黒ビキニ姿