総務省は29日、2025年に行われた国勢調査の速報を発表した。国勢調査の速報によると、2025年10月1日時点での日本の人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査と比べて309万6575人減少した。減少幅は過去最大だった。総務省は「少子高齢化が進み、自然減が拡大しているため」と説明していて、国別では、5年前の11位から12位に順位を落としている。45の道府県で人口が減っていて、人口減少率をみると、秋田県が 8.1％と最も高く、次