輸入牛肉の高騰が外食業界にも影響を広げています。すかいらーくグループの「ステーキガスト」は毎月29日の肉の日に「ステーキ食べ放題」を恒例で行っていましたが、きょう29日を最後に休止します。輸入牛肉の高騰を受けたもので、主な産地のアメリカ産の価格は牧草不足による生産減少や円安などでハラミの場合、1年で約3割上昇しています。一方、焼肉の安楽亭は31日まで、定番メニューで価格を割り引くキャンペーンを行っています