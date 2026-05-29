株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、ドン・キホーテで購入したものを紹介すると、ネット上で話題になっている。【写真】確かに美味い！桐谷さんが大絶賛したドンキの食べ物定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「帰りにドンキホーテの焼き芋を」「どうしてこんなにおいしいのかと思う位おいしい。他の店の焼き芋と違います。焼き方に秘密