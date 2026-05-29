スタジオジブリ作品に登場する料理を再現できる人気シリーズ「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」の第6弾『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓崖の上のポニョ』が、7月10日に発売される。主婦の友社はきょう29日からネット書店で予約受付を開始した。【写真】シリーズ5作目『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」シリーズは、スタジオジブリ作品から生まれた料理レシピ絵本