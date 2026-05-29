アメリカの司法省が、トランプ大統領から過去に性的暴行を受けたとして提訴した女性に対し、刑事捜査を始めたとアメリカメディアが報じました。複数のアメリカメディアは28日、司法省が、1990年代半ばにトランプ大統領から性的暴行を受けたとして告発した元コラムニストのジーン・キャロル氏に対する刑事捜査を始めたと報じました。報道によりますと、司法省は、キャロル氏が2022年に、訴訟のために外部からの資金提供を受けていな