沖縄県の玉城デニー知事は29日の記者会見で、同県名護市辺野古沖の船転覆事故を受けて、文部科学省が、同志社国際高の学習プログラムは政治的中立に反すると判断したことに関し、事故と平和教育を区別すべきだと訴えた。