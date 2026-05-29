きょうは東日本から西日本にかけて気温が上がり、広い範囲で30℃以上の真夏日になっています。気温は今後も上がる見込みで、こまめな水分補給など熱中症に注意が必要です。きょうは北海道などで気温が下がる一方で、東日本から西日本にかけては広い範囲で晴れ気温が上がっています。午前11時までの各地の最高気温は、▼東京・府中で32.5℃、▼千葉県の鴨川で32.4℃、▼山梨県の甲府で32.1℃などと、すでに各地で「真夏日」となって