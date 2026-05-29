◇MLB ホワイトソックス 6-2 ツインズ（日本時間29日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆選手が、打点でもリーグ首位に立ちました。村上選手はこの試合も「2番・一塁」で先発出場。一打席目は空振り三振に倒れるも第二打席では四球を選び、一挙4得点のきっかけを作ります。さらに4回には1死二塁からタイムリーツーベースを放ち、最終的に2打数1安打1打点2四球でチームの勝利に貢献しました。前日に20号を放ち、本塁