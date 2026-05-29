自民党の梶山弘志、中道改革連合の重徳和彦両国会対策委員長は２９日午前、国会内で会談し、２０２６年度補正予算案を６月３日に審議入りさせることで合意した。３日に衆参両院の本会議で片山財務相による財政演説と各党の代表質問を実施し、４日に衆院予算委員会で基本的質疑と採決、衆院本会議での採決を、５日に参院予算委で質疑を行う。与党は同日中の成立を目指す方針だ。