記者会見する中道改革連合の小川代表＝29日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は29日の記者会見で、中道への合流を巡り立憲民主党が「腰が引けている」とした自身の発言を陳謝した。「言葉選びとして極めて不適切だった。痛切に反省しており、深くおわびする」と述べた。立民の水岡俊一代表に電話で謝罪したことも明らかにした。小川氏は27日、政治評論家との対談で「前向きな公明党と比べると、立民はかなり慎重というか腰