創業者と後継者の間で起きる「決定権のねじれ」は、単なる身内の諍いでは済まされません。トップの顔色伺いに終始する役員会、昨日決まったことが今日覆る理不尽な現場――。この二重権力による最大の被害者は、会社そのものと、未来を担う優秀な社員たちです。本記事では、丹野社長（仮名／45歳）の事例から、中小企業のガバナンス設計の本質について、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事