トヨタおよびレクサスの一部乗用車において、電気装置（コンビネーションメータ）の不具合によるリコールが発生しました。始動時にメータが正しく起動せず、警告灯等が確認できなくなる恐れがあるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。【トヨタ・レクサスのリコール詳細】対象台数は計4万3300台トヨタ・レクサス6車種の修理対応 トヨタ「ランドクルーザー」「クラウン」「ミライ」、およびレクサス「UX300h」「UX300