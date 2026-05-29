登録者80万人超えのYouTubeチャンネル「華金カップル」のたつやさんは5月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。レクサスの納車を発表しました。【写真】超高級車・レクサス納車「おめでとう」たつやさんは「納車」とつづり、写真を1枚載せています。真っ黒なレクサスの前でほほ笑む姿です。続けて「レクサスかっけ」と納車の様子を収めたYouTube動画も公開しています。コメントでは、「LEXUSかっくいいいい」「おめでとう」「全てを