アモイ出入国（境）総検査所・高崎出入国（境）検査所のデータによると、26日午前10時の時点で、アモイ出入国（境）検査所の両岸往来者数が延べ100万人の大台を突破した。前年同期比20％以上増で、100万人突破の最速記録を更新した。中でもアモイと金門を結ぶフェリーを通じた出入国（境）者数が前年同期比約25％増の延べ80万人に達し、両岸の人的往来の重要なルートとなっている。中央テレビニュースが伝えた。今年、高崎出入国（