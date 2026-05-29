定期預金のなかには、利息と一緒に「宝くじ」がもらえるユニークなものがあります。「物価高……、自分のお金で宝くじを買うには抵抗があるけれど、預けているだけでもらえるならうれしい」と感じる方も多いのではないでしょうか。実際、過去に高額当選が出た実績を持つ銀行もあり、満期を待つ間に本物のワクワクドキドキ感を味わえます。今回は、そんな日々の暮らしに「夢を追う楽しみ」を添えてくれる面白い定期預金のなかから、