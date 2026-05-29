ファミコンタイトルの外箱デザインを配したブランケット“クラシックゲームブランケット”の第2弾として、『マッピー』『ワルキューレの冒険』の2種が9月16日に発売されることが発表された。発売はKADOKAWA、発行はKADOKAWA Game Linkage。5月28日より予約受付が開始されている。 【画像】ファミコン『マッピー』、『ワルキューレの冒険』がブランケットに “クラシックゲームブランケ