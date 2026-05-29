LDH JAPANが、7月30日から8月9日にかけて『LDH DREAM PARK 2026 ～RISE OF THE CHALLENGERS～ presented by LDH PERFECT YEAR 2026』を、TOKYO DREAM PARK SGCホール有明にて開催する。 （関連：旅の中で見つけた、EXILEが存在する理由LDHの“祭り”――スペシャルゲスト満載の東京ドーム公演1万字レポート） 本イベントは、LDHの次世代を担うアーティストたちが出演する11