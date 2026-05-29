「ファミリーマート」とアニメ『ブルーロック』がコラボレーションした「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンが、6月2日（火）から、全国の「ファミリーマート」店舗で実施される。【写真】クリアファイルは名コンビ＆線画デザインの全6種！『ブルーロック』コラボグッズ一覧■雰囲気が変わる“線画”デザインもかっこいい今回開催される「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キ