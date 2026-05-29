北海道旭川市の石狩川で2年前の5月、当時17歳の女子高生Aさん（留萌市在住）が水死体で見つかった事件で殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の第4回公判が28日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。この日は監禁の共犯として少年院送致になった無職少年X（当時16歳）が証人として出廷、殺害現場となった神居古潭（かむいこたん）地区での模様を内田被告がビデオ電話で実況中継して