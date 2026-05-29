高校選手権で５度の優勝を誇り、数多くのJリーガーを輩出してきた市立船橋高。高校サッカー界屈指の名門校から、初のワールドカップ戦士が誕生した。歴史的快挙を成し遂げたのが、鈴木唯人（フライブルク）だ。 市立船橋高初のワールドカップ戦士となる事実を伝えられた鈴木は、「僕が初めてでびっくり」と率直な思いを口にした。さらに「いろんな方の思いを背負って戦わないといけない。しっかりとしたプレーを見せて、恩返