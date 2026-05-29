■防臭力約10倍で大容量サイズが実現防臭袋シリーズ「おむつが臭わない袋 BOS」の新商品「おむつが臭わない袋 BOS＋（ボスプラス）」（以下「BOS＋」）が、きょう29日より全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップにて先行販売を開始した。【画像】おむつが10枚入る！お出かけに便利なロール型も登場本商品は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍にすることで、さらに長時間・密閉空間でも高い