著書「旅は究極の自己投資自由に生きるための世界スマート旅」が高い評価を得ている旅系ユーチューバー・おのだが、29日までに動画を更新。愛車・TESLA モデル3がモバイルバッテリーの発火により廃車となったことを報告した。おのだは今月20日に「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました」と写真を添えて報告。「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました。