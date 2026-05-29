ＬＩＮＥヤフーは２９日、自社で運営するネットやＳＮＳ上のサービスで、２０２５年度に延べ１０００件超の投稿を削除したと明らかにした。同年４月の「情報流通プラットフォーム対処法」の施行に伴う対応となり、同社として削除状況を初めて公表した。対象となるのは、ネット掲示板「ヤフー知恵袋」、「ヤフーファイナンス」、通信アプリ「ＬＩＮＥ」の「オープンチャット」など計４つのサービス。誹謗（ひぼう）中傷や著作権