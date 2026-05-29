ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月28日、自身のブログを更新。巻き爪の治療について報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん巻き爪の治療「ＡＬＳに罹患して歩けなくなってから巻き爪になってしまったのです〜」【ニャンちゅう】津久井さんは「今日は月に一回のカニューレ交換です」と投