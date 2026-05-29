クマクマによる人身被害が多発していることを受け、環境省は29日、文部科学省などと連携し児童生徒向けに登下校時の注意点や出没時の対策をまとめた動画を作成し、公表した。文科省のホームページで確認できる。クマの生態などをまとめた保護者向けのリーフレットも作り、今後、都道府県の教育委員会を通じて周知するという。環境省などによると、動画は約1分半のアニメーション。クマに出合わないために生息地を事前に確認す