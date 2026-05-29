タレントの深田えいみ（28）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。18歳でセクシー女優としてデビューするまでの経緯を語った。同番組で、小学2年生から始まった級友からのいじめについて話した深田。毎日当たり前のように続くいじめに、「死んだほうが良くない？」と思い詰めたが、高校に進学すると友人ができた。深田が好意を持っていた男子生徒がその友人のグループにいたため、「私のことを