お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（33）が、28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。先輩芸人からもらった金言について語った。この日はタレントのベッキーと出演。仕事での失敗について「ケムたんはヘコむ？」と聞かれると、ケムリは「僕、めっちゃヘコみます。でもその日だけですけどね。ヘコむし、すっごい元気なくなります。よくなかったなって。ウジウジ悩んで終わります」と苦笑した。ま