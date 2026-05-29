トヨタ自動車が2027年半ばの発売を予定していたEV＝電気自動車の開発を中止したことがわかりました。トヨタによりますと、2027年半ばに発売を予定していた高級車ブランド「レクサス」の次世代EV「LF-ZC」の開発を中止したということです。「LF-ZC」はクーペタイプの車で、バッテリー性能の向上により、▼航続距離は従来の1.7倍の1000キロに、▼充電時間も30%短縮され、20分で完了できるとしていました。開発中止の背景には、世界的