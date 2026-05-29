TWICE（トゥワイス）リーダーJIHYO（ジヒョ＝29）の3姉妹全員が芸能人になる。エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）傘下ABDは最近、公式SNSチャンネルで、ガールズグループのデビュー・プロモーションの開始告知ショートフィルム映像を掲載した。その映像で、今年後半に音楽業界へデビューすることを目指して準備中の新ガールズグループ・メンバーの一部が公開された。この映像に、TWICEジヒョ三姉妹の末っ子パク・ソヨンの姿が