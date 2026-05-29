スマートリングメーカーのOuraが新型スマートリングの「Oura Ring 5」を発表しました。Oura Ring 5は前モデルより40％小型化されて「世界最小のスマートリング」とうたわれており、さらに血圧傾向検出や呼吸分析、GLP-1薬の服用状況追跡などの新たな健康モニタリング機能も搭載されています。Oura Ring 5のご紹介：睡眠、フィットネス、健康、回復を支えるスマートリング | Ourahttps://ouraring.com/ja/store/rings/oura-ring-5&#