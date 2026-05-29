６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２９日、千葉市内で合宿４日目の練習に臨んだ。冒頭のみ報道陣に公開され、新たにＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ伊藤洋輝、ＤＦ鈴木淳之介、ＭＦ伊東純也、ＭＦ前田大然、ＭＦ田中碧、ＭＦ久保建英、ＦＷ塩貝健人、ＦＷ後藤啓介が合流。壮行試合・アイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）を戦う全メンバーがそろった。日本代表は国内合宿、３１日の壮行試合・アイスランド戦を経