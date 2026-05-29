テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、ドジャース・大谷翔平投手が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となったことを報じた。打っても初回先頭の１打席目に、菅野智之投手から９号先頭打者本塁打を放ち、決勝打となる先制点