ＪＲＡは５月２９日、２４日の香港・チャンピオンズ＆チャターＣで３着だったディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が帰国したことを発表した。２８日の１６時５８分に関西国際空港に到着。輸入検疫のため、１９時１８分に三木ホースランドパークへ入厩した。カタールのアミールＴを勝利して臨んだ海外２戦目だった。手応え良く直線を迎えたが、勝ち馬でジェームズ・マクドナルド騎手が騎