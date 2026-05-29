地域の〈推しポケモン〉がナビ日本各地の「おいしい」を楽しもう！ポケモンたちが地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動「ポケモンローカルActs」。各地の〈推しポケモン〉といっしょに、ローカル色豊かなおいしさを連載でお届けします！キュートなパッケージと新しいおいしさに、食卓の会話も広がりそう。「ポケモンローカルActs」とは?12道県ごとに選ばれた「推しポケモン」 が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝