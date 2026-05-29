「内閣のメンバーや秘書と私の間を分断したり、事務所崩壊に至るぐらいのことが平気で書かれている」──被害者ヅラに驚いた。週刊文春が報じた疑惑の「中傷動画」を巡り、高市首相は28日の参院厚生労働委員会でも陣営と自身の関与を改めて否定。またもや逆ギレ連発だった。【スクープ第4弾！】自民党の公選法違反疑惑 国政帰り咲きの丸川珠代氏も「広告動画」を流していた文春は中傷動画の作成を依頼された男性と高市首相の秘書