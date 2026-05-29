喪主のあいさつとは？出棺前/通夜終了時の挨拶の例文を紹介 喪主のあいさつ あいさつは感謝の意を込めて 通夜の終了後や出棺前などに、喪主は会葬者に対してあいさつを行います。近年は会葬者がもっとも揃う開式前に行うことも多くなっています。 慌ただしく精神的にもつらいときではありますが、かならず行うことですので、事前に書いてまとめておくようにします。 通夜終了後のあいさつは、堅苦し