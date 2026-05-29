消費税減税を巡る議論が迷走し、どんどん訳がわからなくなってきた。【もっと読む】高市政権が公約「消費税ゼロ」断念へ秒読み…党や政府内で「誰が口火を切るか」のチキンレース勃発高市首相が「私の悲願」だとして衆院選公約に掲げた「2年限定の飲食料品の消費税ゼロ」。「社会保障国民会議」で検討されているが、政府は27日、与野党議員が参加する実務者会議で、働く中低所得層を支援するとされる「給付付き税額控除」のイ